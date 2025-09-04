El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la presencia de nubes altas, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento variará, lo que podría influir en la sensación térmica en diferentes áreas de la ciudad.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los amaneceres y atardeceres en Utrera serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:56 y poniéndose a las 20:47, ofreciendo oportunidades perfectas para actividades al aire libre y fotografía.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Es un día ideal para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques locales.

En resumen, Utrera disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.