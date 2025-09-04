El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 32 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 25 grados a las 12:00, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas continúen en ascenso, alcanzando un máximo de 32 grados a las 17:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 21% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 57% en las horas más cálidas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará del oeste a una velocidad de entre 8 y 13 km/h, proporcionará un alivio agradable.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará ligeramente más nublado, con la presencia de nubes altas, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no hay riesgo de chubascos durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día soleado y cálido sin interrupciones.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 20:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:38. La brisa nocturna será más fresca, con velocidades de viento que disminuirán a unos 4 km/h, creando un ambiente agradable para pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.