El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 26°C a las 24°C, con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea más placentera.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 22°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 59%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido, pero sin llegar a ser incómodo. La dirección del viento será predominantemente del norte, con velocidades que rondarán los 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 34°C entre las 17:00 y las 19:00 horas. A pesar del calor, el cielo permanecerá mayormente nublado, con nubes altas que no traerán precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 21% hacia el final de la tarde, lo que hará que el calor sea más tolerable.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 27°C a las 23:00 horas. El cielo seguirá cubierto de nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La brisa del norte se mantendrá, aunque con una velocidad más suave, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

El ocaso se producirá a las 20:48, ofreciendo un espectáculo visual con el sol ocultándose tras el horizonte. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando hasta alcanzar los 19°C en las primeras horas del día siguiente. En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.