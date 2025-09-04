El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 26°C a las 24°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

A medida que avance el día, a partir de las 4 de la mañana, comenzaremos a notar un cambio en el estado del cielo. Las nubes altas comenzarán a aparecer, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando los 21°C a las 8 de la mañana y continuando su descenso hasta llegar a los 19°C a las 9 de la mañana. La humedad relativa también aumentará ligeramente, alcanzando un 53% en las horas matutinas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que llegarán hasta los 35°C entre las 4 y las 5 de la tarde. A pesar del calor, la sensación de bochorno se verá mitigada por la presencia de vientos suaves provenientes del este, que oscilarán entre 5 y 10 km/h, proporcionando un alivio momentáneo del calor intenso. La humedad relativa se mantendrá en torno al 26% a 30%, lo que contribuirá a un ambiente relativamente seco.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Puente Genil disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34°C a las 6 de la tarde y bajando a 30°C hacia las 9 de la noche. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado y una temperatura más fresca, ideal para paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y vientos suaves que aportarán algo de frescura. Sin duda, un día propicio para disfrutar del aire libre y de las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.