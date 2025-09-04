El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente estable en Priego de Córdoba, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 24 grados , que irá descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a media tarde.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, especialmente durante las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 44% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del norte-noroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:41, momento en el que se espera que el cielo mantenga su aspecto nublado, aunque sin riesgo de lluvias. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 24 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, sin precipitaciones y con temperaturas agradables, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.