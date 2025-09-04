El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:51. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, comenzando en 22 grados a las 00:00 y alcanzando los 21 grados a la 01:00.

A partir de las 04:00, se espera que el cielo se torne poco nuboso, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 19 grados. Este patrón se mantendrá hasta las 10:00, cuando la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 20 grados a las 10:00 y subiendo hasta 22 grados a las 11:00. La humedad relativa será variable, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta un 73% a las 10:00, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un máximo de 30 grados a las 16:00. El cielo se mantendrá mayormente nublado a partir de las 17:00, con nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. A lo largo de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 30 km/h a las 16:00, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá gradualmente, con velocidades de 8 a 10 km/h.

A medida que el sol se ponga a las 20:44, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 21:00 y bajando a 21 grados a las 23:00. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 22% a las 23:00, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, con un ligero aumento de nubes hacia la tarde y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.