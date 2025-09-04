El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados durante la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que oscilará entre el 45% y el 83% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas centrales.

El viento soplará con una dirección predominante del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y 20:00 horas, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para disfrutar de un día soleado en la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 34 grados a las 19:00 horas y bajando a 31 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará con cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.