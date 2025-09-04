El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y bajando a 24 grados a las 03:00 horas.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de hasta 33 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 57%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más elevada. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El viento soplará mayormente del suroeste, con rachas que alcanzarán los 20 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol está prevista para las 20:44 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 21:00 horas y bajando a 27 grados hacia el final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante el calor. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.