El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un incremento en la presencia de nubes altas, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 24% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Morón de la Frontera tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 16 y 23 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles cambios en la dirección del viento, que podría variar hacia el noreste en horas de la tarde.

No se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

El orto se producirá a las 07:54, brindando luz natural desde temprano, y el ocaso se espera para las 20:45, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.