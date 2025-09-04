El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 25°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 57% por la mañana y disminuyendo a niveles más bajos a medida que las temperaturas aumenten, alcanzando un 12% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ningún momento del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, se espera que el viento alcance los 18 km/h, aumentando a 25 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que en algunos momentos la racha máxima podría llegar a los 33 km/h, lo que podría afectar a estructuras ligeras y a la sensación térmica.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29°C hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:51, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y el viento, y que aprovechen el buen tiempo para salir y disfrutar de su entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.