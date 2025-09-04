El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de las 2 de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en ningún momento del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 25 grados al inicio del día y alcanzarán un máximo de 32 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente entre las 2 y las 5 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque los 30 y 32 grados, respectivamente. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 27 grados hacia las 10 de la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 55% en la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, la humedad disminuirá ligeramente, lo que podría hacer que la noche sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y suroeste, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más calurosas. Las velocidades del viento serán más suaves por la mañana, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

No se esperan lluvias en Martos hoy, lo que significa que es un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados. La combinación de un cielo despejado y temperaturas elevadas sugiere que será un día soleado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.