El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la presencia de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 24 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 15% hacia el final de la jornada.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que el viento se vuelva más suave, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente en las horas más calurosas.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es favorable para las actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades físicas o que se encuentren al aire libre durante las horas de mayor temperatura.
El orto se producirá a las 07:54 y el ocaso a las 20:46, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Marchena experimentará un día cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.
