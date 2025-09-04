El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante la tarde y la noche, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 22 grados hacia las 05:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 23 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 43% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% en las horas más cálidas. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, durante la mañana y la tarde, el viento será más suave, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más pronunciada.

No se esperan lluvias en la jornada, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. Con el ocaso previsto para las 20:48, la tarde se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y reuniones al aire libre, bajo un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo la amenaza de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.