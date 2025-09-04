El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la tarde.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 24 grados, con un aumento ligero hacia el mediodía, donde se prevé que alcance los 30 grados. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los lucentinos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 31 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, por lo que es importante tener en cuenta la hidratación y el uso de ropa ligera.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, aumentando su velocidad, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 25 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.