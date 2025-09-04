El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados al amanecer y descenderán gradualmente a 24 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% por la mañana y aumentando hasta un 75% en las horas cercanas al mediodía. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Lora del Río mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 10 km/h. Durante la tarde, se registrarán ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en las zonas abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 20:46, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a la población que aproveche el buen tiempo, pero que también tome precauciones ante el calor intenso de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.