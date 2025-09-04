El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura será de 26 grados , descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, la temperatura continuará su descenso, llegando a 23 grados a las 03:00 y 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 21 grados a las 05:00 y se mantendrá en torno a los 20 grados durante las horas siguientes. La máxima del día se prevé que llegue a 34 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 22% a las 00:00 y aumentando ligeramente hasta un 27% a las 03:00. A medida que la temperatura sube, la humedad descenderá a un 19% en las horas de mayor calor, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque no se espera que el viento cause molestias significativas.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso a las 20:39, brindando un día largo y luminoso. En resumen, el tiempo de hoy en Linares será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.