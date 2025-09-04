El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a media tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un ligero descenso en la temperatura hacia la noche, donde se prevé que se sitúe en torno a los 25 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando un 65% al amanecer y aumentando hasta un 90% en las horas previas al mediodía. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte-noroeste con velocidades que oscilarán entre los 22 y 28 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 41 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un respiro a los habitantes de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 32 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, se anticipa un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 30 grados. La puesta de sol se producirá a las 20:53, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.