El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:57. A medida que avance la jornada, el sol dominará el cielo, manteniendo condiciones de despejado hasta el mediodía.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 23 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 34 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 16:00 y las 18:00, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 25 grados hacia las 22:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 23% por la noche. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Por la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 10 km/h.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:48, cerrando un día que promete ser perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del sol y de temperaturas cálidas, con un cielo despejado y sin riesgo de lluvias.

