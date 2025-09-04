El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 21 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 26% por la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los jiennenses que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Estas condiciones de viento ayudarán a refrescar el ambiente, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura alcance su máximo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas en zonas abiertas y expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:40 horas. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para paseos nocturnos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo el día, cuidando siempre de la hidratación y la protección solar.

