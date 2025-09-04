El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Coria del Río se prepara para un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en descenso, comenzando en torno a los 27 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 34 grados hacia las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado durante la tarde, cuando se espera que la sensación térmica sea notablemente cálida.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 20:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día cálido y agradable.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante tomar precauciones. En resumen, Coria del Río disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.