El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas, especialmente en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C en las horas más cálidas, lo que sugiere un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa comenzará en un 32% en la madrugada, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 73% en la mañana. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día, lo que indica que los cordobeses podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 07:51, y el ocaso está previsto para las 20:44, lo que brindará a los cordobeses un día largo y soleado. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán en un rango agradable, alrededor de 20°C. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Córdoba vivirá un día de clima cálido y seco, perfecto para disfrutar de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.