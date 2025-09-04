El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la temperatura irá en descenso, comenzando en torno a los 26 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 34 grados hacia las 18:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa experimentará un ligero aumento a lo largo del día, comenzando en un 42% y alcanzando un 74% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la noche, el cielo se cubrirá con nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 20:48 horas.

La temperatura comenzará a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas y bajando a 16 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Sin lluvias a la vista, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.