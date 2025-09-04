El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado a las 08:01. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales, donde la visibilidad puede verse ligeramente afectada.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 32 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables, alcanzando los 24 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente a 19 grados a las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 32 grados a las 17:00. Por la tarde, se espera que la sensación térmica sea cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Cartaya que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a la medianoche y disminuyendo a un 15% hacia la tarde. Esto puede hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente en las horas centrales del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 26% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte-noroeste con velocidades que oscilarán entre 16 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también puede generar condiciones de inestabilidad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el cielo nublado puede traer sorpresas.

En resumen, el día en Cartaya se presenta como cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.