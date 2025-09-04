El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que el día progrese, las temperaturas irán bajando hasta llegar a un mínimo de 20 grados en la tarde, antes de repuntar nuevamente hacia la noche. La máxima se registrará en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 33 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 84% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h, ayudará a mitigar un poco el calor y proporcionará un alivio agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso será a las 20:46, lo que brinda un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa ligera, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.