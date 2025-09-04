El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente estable y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 26°C a las 24°C durante las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 35°C. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 42% y el 74%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor.

El viento, que soplará principalmente del norte y noroeste, tendrá una velocidad moderada que oscilará entre los 6 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se prevén condiciones de precipitación a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la presencia de nubes altas que no afectarán la temperatura, pero que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer. La puesta de sol está programada para las 20:48, momento en el cual el cielo podría adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, creando un ambiente perfecto para disfrutar de una caminata al aire libre.

Durante la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 22°C. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida y pegajosa. Sin embargo, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, permitiendo que las estrellas sean visibles.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda disfrutar del buen tiempo, pero siempre tomando precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.