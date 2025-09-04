El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 23 grados entre las 02:00 y las 03:00, y se espera que alcance los 22 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura continuará su descenso, estabilizándose en 21 grados hasta las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 08:00 y subiendo a 22 grados a las 09:00. Durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 33 grados a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 58% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente cómodos, oscilando entre el 20% y el 31% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los residentes de Cabra pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h durante la mañana y alcanzando hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

El estado del cielo se caracterizará por nubes altas a partir de las 04:00, que se mantendrán durante gran parte del día. Sin embargo, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será cálido y seco, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que hará que la jornada sea más llevadera. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, así que no olvide protegerse del sol y mantenerse hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.