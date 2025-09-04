El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la presencia de nubes altas, aunque sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y agradable.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 23 grados, con una ligera disminución a 22 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se prevé un ascenso notable, alcanzando los 34 grados a las 17:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más elevada debido a la humedad relativa que se situará en torno al 25% en las horas más cálidas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo a un 25% en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más seco a medida que avanza el día, aunque las primeras horas podrían resultar un poco más húmedas y frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso. Sin embargo, es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de temperatura.

La salida del sol se producirá a las 07:56 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:47, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de una larga jornada de luz. A lo largo del día, la visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta favorable para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a la población disfrutar del día, tomando precauciones ante el calor y aprovechando las horas de luz para realizar actividades recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.