El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 26°C a las 24°C durante las primeras horas, proporcionando un ambiente cálido y cómodo para las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 33°C. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 41% por la mañana, irá aumentando hasta llegar a un 20% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento, que soplará principalmente del norte y noroeste, tendrá velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de mayor actividad. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento será más notable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la tarde, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer hacia el final del día. Sin embargo, estas no traerán consigo precipitaciones, y el ocaso se producirá a las 20:48 horas, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento que proporcionará un ligero alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni condiciones climáticas adversas. Asegúrate de hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas estar fuera durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.