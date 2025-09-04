El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noroeste a una velocidad de 4 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se anticipa que el viento soplará desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:40. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos en la noche, con mínimas que rondarán los 19 grados . La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea propicia para paseos y actividades nocturnas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que oscilarán entre los 26 y 35 grados , y sin posibilidad de lluvias, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día de septiembre. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.