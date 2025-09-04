El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable para disfrutar al aire libre. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, estabilizándose en torno a los 25°C.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 56% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y cielos despejados promete un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 10 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento moderado proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el suroeste, pero mantendrá su intensidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el casco histórico de Baeza, visitas a sus monumentos o simplemente disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:39. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas. En resumen, el día de hoy en Baeza se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.