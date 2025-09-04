El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 23 grados a las 03:00.

A lo largo del día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 24% a las 00:00 y se situará en torno al 22% a las 18:00. Sin embargo, la sensación de calor puede ser más intensa debido a la baja humedad en las primeras horas del día.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h a la 01:00 y alcanzando picos de hasta 24 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por condiciones meteorológicas adversas, lo que permitirá a los baenenses disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 12:00 y bajando a 27 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:41.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.