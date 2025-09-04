El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 03:00 y 19 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá con algunas nubes altas, especialmente entre las 03:00 y las 07:00, aunque no se prevén precipitaciones. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 65% a las 06:00. Esto podría generar una sensación de frescor en las primeras horas del día.

A partir de las 08:00, el tiempo se tornará más cálido, alcanzando los 16 grados a las 07:00 y subiendo a 19 grados a las 09:00. La temperatura seguirá en ascenso, llegando a 22 grados a las 10:00 y alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00. La tarde será especialmente calurosa, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 34 grados entre las 16:00 y las 18:00.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá mayormente despejado, aunque se prevé la presencia de nubes altas en algunos momentos. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 15% hacia el final de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 21:00 y bajando a 26 grados a las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:41, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Andújar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.