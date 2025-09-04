El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 32 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 16% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar las nubes altas que dominarán el cielo.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y despejado.

El amanecer se producirá a las 08:00 y el ocaso a las 20:52, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día, lo que sugiere que la velada será cálida pero agradable.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.