El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 62% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 27 km/h. Esto proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá presentando nubes altas, pero sin riesgo de lluvias. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y despejado, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, con la compañía de un viento suave que mitigará el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.