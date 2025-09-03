El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus jornadas sin preocuparse por la lluvia.

La temperatura en Utrera se mantendrá en un rango agradable, comenzando en torno a los 20 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados durante la tarde. Este clima templado es perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales. A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo, situándose en torno a los 20 grados al caer la tarde, lo que permitirá disfrutar de una velada amena sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 38% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, ideal para quienes planean salir a disfrutar del aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una botella de agua para mantenerse hidratado, especialmente si se realizan actividades físicas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con una velocidad que oscilará entre 5 y 13 km/h, aumentando ligeramente en las horas más cálidas del día. Este viento suave proporcionará un alivio agradable del calor, haciendo que la sensación térmica sea aún más placentera. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:55, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:49, ofreciendo una puesta de sol igualmente espectacular. En resumen, el día de hoy en Utrera se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, con un tiempo que favorece el bienestar y la diversión.

