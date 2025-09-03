El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Úbeda se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados por la mañana, alcanzando un máximo de 21 grados durante las horas centrales del día. Esta tendencia de temperaturas agradables se mantendrá a lo largo de la jornada, con un descenso gradual hacia la tarde, donde se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 19 grados al caer la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para pasear por las calles históricas de Úbeda o disfrutar de un café en alguna de sus terrazas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 9 km/h por la mañana, aumentando a 10 km/h durante la tarde. Este viento será suave y no representará ningún inconveniente para las actividades al aire libre. A medida que el día avance, se espera que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el sur, manteniendo su intensidad moderada.

No se anticipan precipitaciones en el horizonte, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, perfecto para realizar excursiones, visitar monumentos o simplemente disfrutar del ambiente de la ciudad.

El amanecer se producirá a las 07:45, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de día, mientras que el ocaso se espera para las 20:40, ofreciendo una puesta de sol espectacular que culminará un día radiante. En resumen, el tiempo en Úbeda hoy será ideal para disfrutar de todas las maravillas que la ciudad tiene para ofrecer, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y explorar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.