El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados en las primeras horas y descenderá gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 18 grados en la tarde, antes de volver a subir hacia la noche.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor moderado de hasta 34 grados . Esta temperatura, combinada con una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 65%, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que las ráfagas de viento provendrán principalmente del noreste y del suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 20:50 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y las estrellas a medida que caiga la noche.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo, pero que también tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y cómodos durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T05:52:12.
