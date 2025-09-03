El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en las horas centrales, con valores que oscilarán entre los 30 y 31 grados . Este calor será más notorio durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el calor será intenso, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 14% al 15%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más llevadera.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará desde el sureste a una velocidad de 3 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada. En las horas de la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el norte, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todas las horas. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes y visitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día sin preocupaciones climáticas, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios exteriores.

El orto se producirá a las 07:48, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:42, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.