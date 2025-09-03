El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando hasta un 39% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas, y posteriormente bajando a 25 grados al caer la noche. El ocaso se producirá a las 20:46, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un momento perfecto para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando las condiciones climáticas favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.