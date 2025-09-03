El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados durante las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 52%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. Es recomendable que los habitantes de Palma del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h, predominando direcciones del este y sureste. Durante la tarde, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo, practicar deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 20:47 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la vida nocturna de Palma del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será mayormente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Sin lluvias a la vista, es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.