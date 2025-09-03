Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 44% y aumentando gradualmente hasta un 68% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados alrededor de las 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La noche también se presentará despejada, con temperaturas que descenderán a unos agradables 25 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:49, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar sin nubes que obstruyan la vista.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y el viento, pero en general, se anticipa un día placentero y cálido, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
  2. Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
  3. El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años
  4. Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
  5. El Ayuntamiento de Córdoba 'echa el cierre' al mercado de El Naranjo para hacer un centro de mayores
  6. El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
  7. La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
  8. El Ayuntamiento de Córdoba acuerda con San José Obrero el mantenimiento de sus zonas privadas de uso público

Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica

Máxima alerta: nuevos estudios adelantan drásticamente el ‘frenazo’ de la Corriente Atlántica

La Feria Real de Priego vive hoy su jornada final

La Feria Real de Priego vive hoy su jornada final

Los jóvenes tienen que ahorrar lo imposible para comprar un piso: hasta 30 años en Madrid o Baleares

Los jóvenes tienen que ahorrar lo imposible para comprar un piso: hasta 30 años en Madrid o Baleares

Estos son los consejos de Quirónsalud Córdoba para hacer más transitorio el síndrome postvacacional

Estos son los consejos de Quirónsalud Córdoba para hacer más transitorio el síndrome postvacacional

UBS y Barclays suben el precio objetivo de Telefónica hasta los 4,80 euros

UBS y Barclays suben el precio objetivo de Telefónica hasta los 4,80 euros

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre
Tracking Pixel Contents