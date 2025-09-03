El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 24 grados, que descenderá a 22 grados a la 01:00 y se mantendrá en torno a los 20 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 14:00 horas. La tarde será particularmente cálida, con un pico de 34 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Osuna tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, el viento será más suave durante la mañana y se intensificará hacia la tarde, especialmente en las zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda evitar la exposición prolongada al sol sin protección adecuada.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para el calor y aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.