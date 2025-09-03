El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 1:00, y alcanzando los 20 grados a las 2:00 y 3:00 de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 42% a la medianoche y descendiendo a un 33% hacia las 10:00 de la mañana, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable durante las horas más cálidas del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. A medida que el día avanza, la dirección del viento cambiará hacia el noreste y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

El ocaso se producirá a las 20:47 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable. Los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de una noche despejada, con temperaturas que descenderán gradualmente, ofreciendo un ambiente propicio para actividades nocturnas al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.