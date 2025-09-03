El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Montilla disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta el anochecer, se prevé que el cielo permanezca sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 19 grados a las 6:00 a.m., aumentando gradualmente hasta alcanzar los 33 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 3:00 p.m. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 30 grados hacia las 9:00 p.m. Este rango de temperaturas sugiere que será un día cálido, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% por la mañana y alcanzando un 46% durante la tarde. Esto significa que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas del día, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Este viento ligero proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en Montilla hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Se aconseja a los habitantes que aprovechen este día soleado y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.