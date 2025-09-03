El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Moguer tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes deseen realizar excursiones o paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 20:53, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser impresionante, especialmente con el cielo despejado que se anticipa.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.