El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Martos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que avanza el día, alcanzando un 15% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Martos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura en las primeras horas, aunque se espera que su efecto se sienta menos conforme las temperaturas aumenten.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o espacios abiertos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 20:42, brindando un día largo y soleado para los habitantes de Martos. En resumen, el tiempo de hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invita a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.