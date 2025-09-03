El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Écija se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los ecijanos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente cálido, con un máximo que alcanzará los 23 grados en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados por la mañana, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero manteniéndose agradables. La noche traerá consigo un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 18 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 37% durante la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta cómodo, sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a los días calurosos. La combinación de temperaturas agradables y baja humedad hará que el día sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 2 km/h por la mañana, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 9 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante que aliviará el calor. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que puede ser un alivio bienvenido para quienes se encuentren al aire libre.

El orto se producirá a las 07:52, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 20:46, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, hoy en Écija será un día ideal para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la experiencia al aire libre sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.