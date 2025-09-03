El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la mañana y bajando a 19 grados a las 3 de la mañana.

Durante la mañana, el termómetro continuará su descenso, llegando a los 18 grados a las 4 de la mañana y alcanzando los 17 grados a las 5 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 6 de la mañana, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en 16 grados hasta las 7 de la mañana. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se anticipa un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 15 grados a las 8 de la mañana y subiendo rápidamente a 19 grados a las 9 de la mañana.

El tiempo se mantendrá cálido durante la tarde, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en 35 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a las 12 de la noche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 30% a las 11 de la mañana y un 31% a las 12 del mediodía. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 9 y 12 km/h durante la mañana, disminuyendo a medida que avance el día. A partir de las 2 de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur y su velocidad se mantenga en torno a los 6 km/h. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

La puesta de sol se producirá a las 20:45, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol. Con un tiempo tan favorable, los cordobeses podrán aprovechar al máximo este día de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.