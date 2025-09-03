El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 34 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y disminuyendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

El orto se producirá a las 07:56, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 20:50, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.