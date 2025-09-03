El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones, como el uso de protector solar y la hidratación adecuada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 29% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 34% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 10 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares. La puesta de sol está programada para las 20:54, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es un día ideal para aprovechar al máximo el verano antes de que las temperaturas comiencen a descender en los próximos meses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.